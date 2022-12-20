عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي:
– المبعوث الأممي عبدالله باتيلي والأطراف الدولية مقتنعة أن حكومة الدبيبة لن تستطيع إدارة الانتخابات لأن رئيسها يريد المشاركة فيها والإشراف عليها.
– الدبيبة يريد الدخول إلى البرلمان عبر حزب هو مشارك فيه واستغلال موارد الدولة التي تحت تصرفه.
– باتيلي أصبح يدرك أن ليبيا تمر بأزمة سياسية حادة، وأن الحل يكون عبر خطة ثلاثية وهي إنتاج قاعدة دستورية وتغيير السلطة التنفيذية وإصدار قوانين انتخابية وتحديد موعد الانتخابات.
#ليبيا_24.
2022-12-20 12:00:01
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