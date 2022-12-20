المستشار السابق لعملية الكرامة رمزي الرميح: حكومة الدبيبة معدومة السيادة، ومن يق

المستشار السابق لعملية الكرامة رمزي الرميح: حكومة الدبيبة معدومة السيادة، ومن يقود #ليبيا الآن هم خونة وعملاء.

ــ الدبيبة قبض ثمن تسليم بوعجيلة مسعود، وهو السماح له بالمزيد من العبث باستقلال وسيادة الدولة الليبية وكرامتها.

ــ القوات الأمريكية والبريطانية هم من حرروا #سرت من داعش، بعملية برق الأوديسا، التي استمرت لأكثر من شهر، بأكثر من 500 ضربة جوية.

ــ الأمريكان والإنجليز جعلوا الشباب الليبي وقودًا لتحرير سرت، والأمة الليبية مُغيبة ولا تعي خطورة ما قد يحدث لها من مكائد. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2022-12-20 12:35:20

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