صور | عبدالله اللافي عضو الرئاسي يعلن اطلاق الملتقى النسائي للمصالحة الوطنية ، ل

صور | عبدالله اللافي عضو الرئاسي يعلن اطلاق الملتقى النسائي للمصالحة الوطنية ، لضمان استقرار البلاد و إخراجها من أزمتها. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)
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ليبيا مباشر
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