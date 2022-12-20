عاجل

صور | عبدالله اللافي عضو الرئاسي يعلن اطلاق الملتقى النسائي للمصالحة الوطنية ، ل

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عبدالله اللافي عضو الرئاسي يعلن اطلاق الملتقى النسائي للمصالحة الوطنية ، لضمان استقرار البلاد و إخراجها من أزمتها. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك