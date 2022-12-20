صور | عبدالله اللافي عضو الرئاسي يعلن اطلاق الملتقى النسائي للمصالحة الوطنية ، ل

صور | عبدالله اللافي عضو الرئاسي يعلن اطلاق الملتقى النسائي للمصالحة الوطنية ، لضمان استقرار البلاد و إخراجها من أزمتها. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)