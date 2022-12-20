المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي:

– الدبيبة ودائرته المقربة بدأوا يستشعرون الخطر، بعد بيان الوطنيين في الخارجية الليبية وهم يكثفون اتصالاتهم ويتوعدون بعض القيادات بالويل والثبور.

– الطافش ودائرته المقربة بدأوا يستشعرون الخطر وأن الانقسام داخل الحكومة سيتسع.

– منذ بيان الوطنيين في الخارجية الليبية وهم يكثفون اتصالاتهم ويتوعدون بعض القيادات بالويل والثبور، وفعليا دخلوا في حالة هستيرية وتبادل الاتهامات، الطافش يعلم أن الثمن سيكون باهظا وأن ما أقدم عليه خيانة علنية وأنه لا يملك حلفاء موثوقين ليوفروا له الحماية.

#ليبيا_24

2022-12-20 16:00:03

1671552003