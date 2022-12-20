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عاجل > مجلس نقابة المحامين #بنغازي يشكل لجنة من 6 محامين مهمتها الدفاع عن الم

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > مجلس نقابة المحامين #بنغازي يشكل لجنة من 6 محامين مهمتها الدفاع عن المواطن بوعجيلة مسعود. ⚡️جمع أدلة براءة مسعود في الداخل والخارج و ملاحقة المسؤول عن تسليمه و مباشرة الاجراءات القضائية ضده. #ليبيا #المرصد (قرار)

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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