عاجل > مجلس نقابة المحامين #بنغازي يشكل لجنة من 6 محامين مهمتها الدفاع عن الم

عاجل > مجلس نقابة المحامين #بنغازي يشكل لجنة من 6 محامين مهمتها الدفاع عن المواطن بوعجيلة مسعود. ⚡️جمع أدلة براءة مسعود في الداخل والخارج و ملاحقة المسؤول عن تسليمه و مباشرة الاجراءات القضائية ضده. #ليبيا #المرصد (قرار)
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ليبيا مباشر
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نقابة المحامين #بنغازي، تُشكل لجنة من المحامين للدفاع عن المواطن الليبي بوعجيلة
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