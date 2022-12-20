وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية، تفشل في استرداد حساب الوزارة بمو

وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية، تفشل في استرداد حساب الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رغم مرور 14 ساعة على نشره تغريدات بشأن المواطن الليبي بوعجيلة مسعود.

ــ حساب الوزارة على “تويتر” نشر منذ قليل أن صفحة الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لا تُدار من قبل المركز الإعلامي بالوزارة، وأنّ كل ماينشر من خلالها لا يمثل الوزارة أو يعبر عنها.

ــ نجلاء المنقوش سبق وذكرت منذ ساعات أن مكتب توثيق وتقنية المعلومات بالوزارة، يعمل على استرداد حساب الوزارة على “تويتر”، بعد نشره أن تسليم “مسعود” يُنافي القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقوانين والتشريعات الليبية، وأن قضية #لوكربي، تم تسويتها وغلقها منذ عام 2008م. #ليبيا_برس

2022-12-20 16:40:11

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