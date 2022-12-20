عضو مجلس النواب عمار الأبلق: من المُرجح إجراء الانتخابات منتصف العام القادم، وفق قانون استقرار #ليبيا الذي صادق عليه مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان، وتصريحات المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند.

ــ إذا اعتمدت #أمريكا أمرًا بالنسبة للانتخابات في ليبيا، لن تستطيع #مصر أو أي دولة إقليمية أخرى رفضه.

ــ #الولايات_المتحدة قد تتعاون مع #فرنسا و #بريطانيا، إذا أرادت إيجاد مخرج قانوني للعملية السياسية والانتخابية.

ــ الغرب يريد التأثير على المنطقة في المرحلة المقبلة عن طريق تعميق استقرار #ليبيا.

ــ عبدالله باثيلي ليس إلا موظفًا، وسيُنفذ ما يُقال له من الدول الفاعلة بالملف الليبي. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2022-12-20 17:34:29

1671557669