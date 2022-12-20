الصحفي والمُحلل الأمريكي، دون ديبار: إعادة فتح قضية #لوكربي، الهدف منه استمرار ت

الصحفي والمُحلل الأمريكي، دون ديبار: إعادة فتح قضية #لوكربي، الهدف منه استمرار تدخل #أمريكا في #ليبيا التي دمرتها عام 2011م.

ــ أمريكا تحاول استغلال الأوضاع الداخلية الليبية للتأثير في طبيعة سير الأحداث بها، وقضية لوكربي ليست إلا ذريعة لذلك الأمر.

ــ كان يمكن أن تكون ليبيا ضمن الدول الأعلى في مستوى المعيشة في #إفريقيا، لولا تدمير أمريكا وحلفائها للبلاد بالكامل، بغارات #الناتو، بالإضافة لاستعانتهم بعناصر تنظيم القاعدة الممولين من #قطر.

ــ أمريكا أطاحت بالقذافي لأنه كان يسعى لاستقلال بلاده اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا عن #الولايات_المتحدة.

ــ القذافي كان يريد بناء نظام سياسي واقتصادي أفريقي متكامل، وكان يعرض تمويل ليبيا لهذه الأنظمة، وهو ما أزعج أمريكا.

ــ السياسية الأمريكية تتمثل دومًا في تدمير كل من يحاول معارضتها، وإثارة قضية لوكربي مجددًا يأتي لتنفيذ هذا السبب.

ــ أمريكا تعمل حاليًا على إعادة استعمار إفريقيا بشكل أساسي، عن طريق قيادة أفريكوم. #ليبيا_برس

2022-12-20 18:31:48

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