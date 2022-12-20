عضو المجلس البلدي سبها أبوبكر جماعة: – الوضع الخدمي في البلدية لا يختلف عن بقي

عضو المجلس البلدي سبها أبوبكر جماعة:

– الوضع الخدمي في البلدية لا يختلف عن بقية البلديات الأخرى ولم نستلم ميزانية منذ يناير 2020، ونعاني من عدة أزمات.

– المشكلة التي تعاني منها المنطقة الجنوبية بصفة عامة هي مضخات المياه والصرف الصحي.

– يفترض أن تكون لدينا 4 مضخات على الأقل خاصة بالصرف الصحي والواقع لا توجد سوى مضخة واحدة قد تتعرض للعطل في أي لحظة ما يعرض المدينة لكارثة بيئية.

– خاطبنا الجهات المختصة في الدولة عديد المرات بتوفير مضخات للمدينة دون جدوى.

– شبكة مياه الصرف الصحي في المدينة قديمة جدا ومتهالكة وإدارة الشركة غير مهتمة.

– مضخات مياه الشرب من المفترض أن توفر عن طريق البلدية، ولكن المواطنين يقومون بتوفيرها بأنفسهم منذ عدة سنوات.

– رغم صدور قرار الإيراد المحلي من رئاسة الوزراء وجرى تعميمه على الوزارات، ولكن بعض الوزارات والقطاعات مازالت تماطل لتعطيل تنفيذ هذا القرار.

#ليبيا_24

2022-12-20 18:37:01

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