محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة منتهية الصلاحية يرفض تغيير الأخير نسبة المشاركة بين الوطنية للنفط وإيني الإيطالية في شركة مليتة ويصفه بالابتزاز.

عون: يجب اتخاذ مواقف وطنية شجاعة أمام ابتزاز الشركات الطامعة والمستغلة لظروفنا الداخلية.

– مطالبة الشركة بالتعديل ربما يكون بدافع الأوضاع الهشة التي تمر بها #ليبيا.

– حان الوقت لاسترجاع الاكتشافات من شركة إيني حيث لم تقم الشركة بتطويرها منذ وقت طويل.

– ارتفاع سقف طلبات إيني بالزيادة يظهر أنها تريد توظيف الظرف السياسي الهش الذي تمر به ليبيا والضغط لتحقيق أهدافها.

– سلوك إيني ابتزازي يجب الوقوف في وجهه ومنعها من استغلال ظروفنا الداخلية لصالحها.

– الوطنية للنفط خالفت القرارات والقوانين بالخوض في اتفاقية مشاركة معتمدة بقرار من مجلس الوزراء.

– هذه الاتفاقية لا يجب المساس بها أو الدخول في مفاوضات بشأن تعديلها إلا بعد أخذ الإذن بقرار من مجلس الوزراء.

– عناصر الاتفاقية وشروط التعاقد المتفق عليها مستقرة ومجدية للطرفين.

– لا نرى حاجة لإعادة التفاوض على شروط المشاركة.

– إعادة التفاوض لا يكون إلا في حالة حدوث تغير جوهري في الظروف الاقتصادية لنشاط الغاز الطبيعي.

– إعادة التفاوض سيكون سابقة سلبية تفتح الباب أمام شركات نفطية أخرى للمطالبة بنفس الإجراء.

– هذا الإجراء سيُفقد النمط التعاقدي النفطي الليبي استقراره واستمراره وتميزه.

– تردد وتلكؤ إيني في تطوير القطع البحرية الغازية قديم العهد منذ اكتشاف التركيبات الغازية في نهاية السبعينات.

– حسب بنود العقد والقانون كان يتوجب سحب هذه القطع واسترجاعها منها بدون تعويض بسبب تعطلها في تطويرها.

– بسبب الظروف السائدة قبل 2004م اضطرت ليبيا للموافقة على تطوير هذه القطع شراكة مع شركة أيني.

– تم إضافة حقل الوفاء لزيادة ربحية المشروع وحصتها الحالية %30 هي أعلى بكثير من الحصة التي قبلتها شركة بي بي البريطانية.

– شركة بي بي البريطانية قبلت بنسبة (18%) في نفس الظروف ولقطع بعيدة في البحر وعمق مائي أكثر وربما مخاطر.

– شركة بي بي حسبت جدوى المشروع على افتراض ربحية فقط 9% بينما تطالب شركة إيني في طلباتها أن تمنح ربحية %20 وهو أمر لا يجب قبوله.

– مطالبة الشركة بنسبة أرباح (20 IRR) من المشروع غير معقول ويفوق المتوسط العالمي لهذه المشاريع النفطية وهو 10%.

– هذه النسبة من الأرباح يمكن تحقيقها بسهولة بالحصة الحالية 30%.

– اقتراح زيادة ربح الشركة إلى 14% غير مبرر ولا يستند إلى أي أساس ويؤدي إلى زيادة حصتها عن المعدل الحالي.

– اقتراح منح الشركة الفرصة للانضمام للمشروع بعد عام من بدأ الإنتاج يعفي الشركة من تحمل أي مخاطرة رغم أنها استرجعت تكاليفها الاستكشافية 1.2 مليار دولار مسبقاً من المشروع قبل التطوير.

– إذا كان للشركة أن تعود للمشاركة في المشروع بعد تنفيذه فإنه يتوجب عليها إعادة ما استرجعته من تكاليف الاستكشاف قبل أوانها أو معالجتها من حصتها من عوائد المشروع بعد ذلك.

– يجب أن يتم تطوير هذه الاكتشافات ذاتياً فالتكاليف المذكورة في المذكرة قابلة لإعادة التقدير ومقدور عليها ذاتيًا.

– يجب أن تُنفذ المناقشات مع الشركة في ظروف دقيقة من السرية والتحصين.

– يجب أن يُعاد الحوار مع الشركة لإقناعها بالمشاركة في تطوير القطع المعنية وفق الاتفاق منذ سنوات وإلا فإن الدولة الليبية ستضطر لاسترجاع هذه الاكتشافات بسبب تأخر الطرف الثاني في تطويرها. #ليبيا_برس

2022-12-20 19:18:59

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