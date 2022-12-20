المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، مخاطبا فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية: – إذا ك

المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، مخاطبا فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية:

– إذا كنت جادا في مشروعك الوطني وتسعى لاستعادة الوحدة بين الليبيين، فإن من واجبك اليوم هو الدعوة لاجتماع عام للقوى السياسية والإجتماعية والنخب الليبية في مدينة سرت.

– لينطلق مشروع حقيقي لإنقاذ ما تبقى وقبل ضياع الوقت والفرصة للحلول السياسية الممكنة.

– الدبيبة الطافش يستعد لتنفيذ خيانة جديدة ستعزز من نفوذ القوى الإستعمارية وحينها لن يكون متاحا أي حل سياسي أو عسكري.

– ستكون المقاومة والكفاح المسلح ضد مصالح القوى الإستعمارية الجديدة في ليبيا هي الحل الوحيد.

– السيد باشاغا إن كنت صادقا وجاد فيجب أن يعقد الإجتماع قبل نهاية شهر ديسمبر 2022.

#ليبيا_24

2022-12-20 19:00:16

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