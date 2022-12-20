فاجعة|| فتاة ليبية تعرض كليتها للبيع لعدم مقدرتها على إخراج والدها المريض من مصح

فاجعة|| فتاة ليبية تعرض كليتها للبيع لعدم مقدرتها على إخراج والدها المريض من مصحة في #تونس بعد تماثله للشفاء.
وصلت قيمة الدين للمصحة 95,000 دينار تونسي وباعت الأسرة كل ما تملك في سبيل علاج الوالد.
الفتاة: الدين في المصحة كبير وكل يوم يزيد ومانقدرش نطلعه منها بعد تحسن وضعه.
الفتاة: عارضة كليتي للبيع لو حد مستعجل يبي كلى وفصيلة دمي A+.
الفتاة: أتواجد الآن في تونس وأستطيع التواجد في ليبيا غدًا إذا تواجد المشتري.
الواقعة تأتي في ظل الأموال الطائلة التي يُعلن عن صرفها لقطاع الصحة بين الحين والآخر. #ليبيا_برس
2022-12-20 22:00:48
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