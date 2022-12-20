عاجل > السفارة الامريكية : حساب الخارجية الليبية الذي ندد بتسليم مسعود مخترق وما نشر عبره زائف . ⚡️عملية نقل بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة تمت بالتعاون مع السلطات الليبية. #ليبيا #المرصد (بيان)