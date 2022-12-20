مقرب من مستشار الرئاسي الحالي ووزير خارجية الوفاق السابق محمد الطاهر سيالة لـ”لي

مقرب من مستشار الرئاسي الحالي ووزير خارجية الوفاق السابق محمد الطاهر سيالة لـ”ليبيا برس”: سيالة تم حبسه وتلفيق تهم الفساد له بسبب معارضته فتح ملف #لوكربي.
سيالة أعلن موقفه عقب تصريحات المنقوش باستعدادها إعادة فتح لوكربي قائلاً: إحياء قضية لوكربي يفتح على #ليبيا باب جهنم.
سيالة قال أيضًا إن ليبيا سوّت مع #الولايات_المتحدة و #المملكة_المتحدة قضية لوكربي بالكامل.
سيالة أكد أن إغلاق القضية تم بعلم #مجلس_الأمن ومحاولة إحيائها يفتح باب المطالبة بالتعويضات.
سيالة قال إن فتح لوكربي سيفتح الباب للابتزاز، واستدعاء أطراف جديدة للتحقيق وسيزيد من تشعب القضية. #ليبيا_برس
2022-12-21 00:46:10
1671583570
أضف تعليقـك