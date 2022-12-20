جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن وفاة 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء حادث سير في حدود بلدي

جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن وفاة 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء حادث سير في حدود بلدية الشويرف
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ليبيا مباشر
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