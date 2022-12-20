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جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن وفاة 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء حادث سير في حدود بلدي

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن وفاة 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء حادث سير في حدود بلدية الشويرف




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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