عاجل

#انفو_المرصد | ذوي ضحايا هجمات ” هارودز ” يطالبون #ليبيا بتعويضات عقب تسليم الد

تم النشر منذُ 37 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#انفو_المرصد | ذوي ضحايا هجمات ” هارودز ” يطالبون #ليبيا بتعويضات عقب تسليم الدبيبة لابوعجيلة مسعود .. ماذا نعرف عنها ؟





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك