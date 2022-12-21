عضو مجلس الدولة الاستشاري بالقاسم قزيط: وضع الرئاسي لا يُمكنه من قيادة وساطة حقي

عضو مجلس الدولة الاستشاري بالقاسم قزيط: وضع الرئاسي لا يُمكنه من قيادة وساطة حقيقية بين النواب والدولة.

– الرئاسي ظل في موقف المتفرج لمدة عام ونصف.

– الرئاسي تأخر كثيرًا في دخوله للحدث السياسي في ليبيا.

– مبادرة الرئاسي ما هي إلا محاولة للحفاظ على مكانته في المشهد القادم أكثر من أن تكون سعيًا لإيجاد حل للأزمة.

– مبادرة الرئاسي بجمع عقيلة والمشري وباثيلي خطوة جيدة.

– لا أعتقد أن النواب سيستجيب استجابة كاملة لها، ولا أتصور أنها ستكون حلاً للأزمة في ليبيا. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-21 02:16:26

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