عضو مجلس الدولة الاستشاري بالقاسم قزيط: وضع الرئاسي لا يُمكنه من قيادة وساطة حقي

عضو مجلس الدولة الاستشاري بالقاسم قزيط: وضع الرئاسي لا يُمكنه من قيادة وساطة حقيقية بين النواب والدولة.
– الرئاسي ظل في موقف المتفرج لمدة عام ونصف.
– الرئاسي تأخر كثيرًا في دخوله للحدث السياسي في ليبيا.
– مبادرة الرئاسي ما هي إلا محاولة للحفاظ على مكانته في المشهد القادم أكثر من أن تكون سعيًا لإيجاد حل للأزمة.
– مبادرة الرئاسي بجمع عقيلة والمشري وباثيلي خطوة جيدة.
– لا أعتقد أن النواب سيستجيب استجابة كاملة لها، ولا أتصور أنها ستكون حلاً للأزمة في ليبيا. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2022-12-21 02:16:26
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