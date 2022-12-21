المترشح الرئاسي سليمان البيوضي: الدبيبة مستعد أن يبيع ليبيا ومن فيها، من أجل الب

المترشح الرئاسي سليمان البيوضي: الدبيبة مستعد أن يبيع ليبيا ومن فيها، من أجل البقاء في السلطة.

ــ الدبيبة ارتكب جريمة وخيانة عظمى، ويجب أن يحاسب عليها اليوم قبل الغد، وعلى مجلس النواب إصدار قرار واضح لملاحقته هو ومن معه.

ــ ما حدث يدخل في تاريخ البؤس والعار، لأنه لأول مرة في تاريخ ليبيا منذ عهد الفتح الإسلامي، تُسلم مواطن تابع لها لدولة أجنبية، وهو إنجاز يسجل في تاريخ الدبيبة الأسود.

ــ الدبيبة يحاول تغليف جريمته بصبغة دينية من دون أن يدرك الخطأ الجسيم الذي يرتكبه.

ــ الدبيبة كذب في خطابه وتحدث عن قرار مجلس الأمن لعام 2003 الخاص برفع الحصار، ولم يتحدث عن إغلاق أي ملفات بشأن قضية #لوكربي.

ــ لا يمكن للدبيبة أن يدلس علينا ويزور التاريخ أبدًا، فنحن أحفاد مجاهدين وجدودنا قاتلوا واستشهدوا وجرحوا من أجل هذا البلد.

ــ الدبيبة يعتقد أن الأموال تشتري الليبيين ويصرف الرواتب المتأخرة حتى يسكت الناس، هو يستهين بالشعب ويريد أن يحكمنا بالإرادة الغربية.

ــ الدبيبة لم يُنفذ أي تنمية في ليبيا، فلا توجد مدارس ولا كهرباء، وستكون هناك أزمة كبيرة في الكهرباء الصيف المقبل.

ــ تجمع الساحل والصحراء الذي يجتمع بهم الدبيبة لا يدرك أنه تشكل لفك الحصار على ليبيا، بسبب أزمة لوكربي الذي يريد أن يفتحها مجددًا.

ــ لا نقبل بالمساس بأي مواطن ليبي حتى لو كان جزء من النظام السابق، ويجب أن تكون المُحاسبة داخل #ليبيا.

ــ النظام السابق نجح في الحصول على اعتذار رسمي عن الاستعمار الإيطالي.

ــ العلاقات بين ليبيا و #أمريكا متوترة منذ البداية، فليبيا أول دولة أعلنت الحرب على أمريكا عام 1801، في حرب السنوات الأربع.

ــ هذه الحرب التي يطلقون عليها الحرب المنسية لم ينسوها، بل هي محفورة في ذاكرتهم، ولم ينسوا الانتصار الذي حققه الليبيون عليهم ويريدون كسرنا.

ــ عام 1986 تم القبض على عدد من عناصر المقاومة الفلسطينية في #باكستان بتهمة اختطاف طائرة أمريكية في كراتشي وحكم عليهم بالإعدام، ولم تطالب #الولايات_المتحدة بمحاكمتهم على أرضها نهائيًا، أي أنها انتقائية بشأن دولة لديها إمكانيات وأخرى ليس لديها. #ليبيا_برس (كلمة مرئية)

2022-12-21 01:50:45

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