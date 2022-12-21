عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي: – لا يوجد مواطن ليبي واحد على أرض ليبيا يرضى بمث

عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي:

– لا يوجد مواطن ليبي واحد على أرض ليبيا يرضى بمثل عملية تسليم بوعجيلة، حتى وإن كان هذا الشخص مذنباً.

– ليبيا بها قضاء عادل وبإمكانه إظهار الحقائق، وعملية تسليم بوعجيلة تعتبر عملية بيع بثمن غالي جداً.

– الأنباء المتداولة تتحدث عن جزء من الأموال المجمدة، ولم يتم التأكيد بعد عن تفاصيل صفقة تسليم المواطن في قضية سويت سياساً وقانونياً، ودفعت تعويضات لأهالي الضحايا.

– بخصوص الأخبار المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام عن قرب عملية تسليم رئيس المخابرات الليبية السابق عبدالله السنوسي إلى واشنطن قد يكون صحيحاً، والأيام القادمة قد تثبت ذلك.

– إن حدث وتم تسليم السنوسي فعلاً فمعنى ذلك بدأت عملية بيع الليبين واحد تلو الآخر.

#ليبيا_24

2022-12-21 04:21:23

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