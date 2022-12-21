شمام: توجه واشنطن لضرب النفوذ المتنامي لبقايا نظام “القذافي” يشجع “حفتر” نحو محاولة جديدة للاستيلاء على الحكم

محمود #شمام على صفحته الشخصية في فيسبوك: توجه #واشنطن لضرب النفوذ المتنامي لبقايا نظام #القذافي يشجع #حفتر نحو محاولة جديدة للاستيلاء على الحكم. #السبق

وفيما يلي نص المنشور: وفقا لتقديرات العديدين وانا منهم فإن المشير حفتر وبعد ان احكم قبضته العسكرية والامنية على شرق ومعظم وسط وجنوب ليبيا بدا في احكام قبضته المالية على البنوك واوجه الحركة الاقتصادية خصوصا النفطية وان الهدف قد يكون هو اعلان حكم ذاتي في هذه المناطق والسيطرة على مناطق النفط والغاز ، وان المراوحة المستمرة للجهود الدولية، وتصاعد النزاع على غاز شرق المتوسط والازمات المالية الاقليمية والدولية وتوجه واشنطن نحو ضرب النفوذ المتنامي لبقايا نظام القذافي هي التي تشجع المشير نحو محاولة جديدة للاستيلاء على الحكم.