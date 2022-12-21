ابن شقيق بوعجيلة مسعود: رفضنا لقاء ابراهيم الدبيبة وهذا موقفنا من حكومة الدبيبة

عبد المنعم #المريمي ابن شقيق #بوعجيلة_مسعود: #الدبيبة أرسل لنا شخص قال إنه يريد أن يلتقي بنا هو والمدعو #إبراهيم_الدبيبة فرفضنا رفضًا قاطعًا.

– حكومة الدبيبة ليست حكومة ليبية وكلمة ليبية منهم براء.

– كنا في صدمة لمدة يومين من أن تقوم حكومة بتسليم مواطن بالمخالفة للقانون.

– في اليوم الثاني كنا مشغولين بالتواصل مع الجهات الرسمية وقدمنا شكوى للنائب العام.

– أتت وكيلة وزارة العدل لمنزلنا ولو كنت حاضرًا لمنعتها من الدخول فلا يشرفنا استقبال أي شخص من هذه الحكومة.

– عندما سمعنا بأن عمي مريض في #أمريكا كان هدفنا فقط كيف نصل إليه؟

– قبل حديث الدبيبة كانت تصلنا تسريبات بأن الحكومة مشاركة في التسليم.

– هذه العملية خارج القانون وكنا نعتقد قبل حديث الدبيبة أن هذه الحكومة ليبية ولم تًشارك في هذا.

– اتفقنا فيما بيننا على ألا نتعامل مع هذه الحكومة نهائيًا خاصة بعدما خرج رئيسها وأكد أنه سلمه. #السبق (تصريحات تلفزيونية)