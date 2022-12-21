السفارة الأمريكية في ليبيا تصدر بياناً جديداً بشأن بوعجيلة مسعود

#سفارة_الولايات_المتحدة_في_ليبيا: تتفهم السفارة الأمريكية أنّ حساب #تويتر التابع لوزارة #الخارجية الليبية قد تعرّض للاختراق ونؤكّد أنّ المعلومات التي يتم نشرها عليه اليوم زائفة.

– كانت عملية نقل #أبو_عجيلــة محمد مسعود خير المريمــي إلى عُهدة الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجيــر طائرة بان آم 103 قانونيّة وتمت بالتعاون مع السلطات الليبية.

– جاءت عملية النقل هذه في أعقاب نشر #الإنتربول بطاقة حمراء بحق مسعود في يناير 2022 تطالب جميع الدول الأعضاء في الإنتربول بتحديد مكان المدعَى عليه واعتقاله لغرض نقله إلى الولايات المتحدة.

– لن تعيد الولايات المتحدة فتح الاتفاقيــة المبرمــة في عام 2008 بين الولايات المتحدة والحكومة الليبية آنذاك والتي حسمت مطالبات أمريكا والمواطنين الأمريكيين ضد #ليبيا والناجمة عن حوادث إرهابيــــــــــــــة معيّنة بما في ذلك الهجوم على بان آم 103.

– ألزمت هذه الاتفاقية الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأمريكية الناشئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أي دعاوى مستقبلية، ولكنها لا تقيّد بأي حال من الأحوال تعاوننا في إنفاذ القانون أو أن يكون لها أي تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم. #السبق