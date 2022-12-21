مستشار رئيس وزراء أسكتلندا: اتهام بوعجيلة مسعود لا يُحقق العدالة في قضية لوكربي

كامبل جان مستشار رئيس وزراء #أسكتلندا: اتهام #بوعجيلة_مسعود لا يُحقق العدالة في تفجير #لوكربي.

– في السنوات القليلة الأولى بعد التفجير لم يكن هذا هو الحال ولم تكن #ليبيا هي التي يوجه إليها إصبع الاتهام.

– في السنوات الأخيرة تركز الاهتمام على ليبيا وكان المتهمان اللذان مثلا أمام المحكمة الاسكتلندية ليبيين وكذلك المشتبه به الجديد.

– التحقيقات المبكرة للشرطة الاسكتلندية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية أشارت في البداية بإصبع الاتهام في اتجاه آخر.

– في أغسطس 1989 اتهمت لجنة الرئيس الأمريكي لأمن الطيران والإرهاب قيادة الجبهة الشعبية لتحرير #فلسطين القيادة العامة والتي ترأسها أحمد جبريل ومقرها #سوريا.

– إذن لماذا تركز الاهتمام في الآونة الأخيرة على ليبيا وليس على سوريا؟.

– في العقود الأولى التي أعقبت تفجير لوكربي كانت سوريا والرئيس الأسد حليف رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط على عكس الوضع اليوم.

– يعتقد معظم المحللين أن تفجير لوكربي تم تنفيذه انتقاما لإسقاط فرقاطة صاروخية موجهة من الولايات المتحدة فوق الخليج الفارسي لطائرة إيرانية.

– القيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دُفعت من قبل الحكومة الإيرانية للقيام برد إرهابي.

– من الممكن أن يكون قد تم التعاقد من الباطن على هذا مع مجموعة متنوعة من الخلايا الإرهابية المرتبطة بالشرق الأوسط والمنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.

– تم اعتقال 16 عضوًا في خلية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ألمانيا الغربية في أكتوبر 1988 واكتشاف مشغل كاسيت راديو مزود بجهاز إطلاق بارومتري في ذلك الوقت.

– هؤلاء المسؤولون حقًا يظلون بمنأى عن المساس فلا تزال الحكومة الإيرانية التي زُعم أنها مولت هجوم لوكربي في السلطة اليوم.

– باستثناء حدوث ثورة في #إيران لا يمكن المساس بها من قبل #الولايات_المتحدة أو النظام القضائي الاسكتلندي.

– المذنبون الحقيقيون هم أولئك المسؤولون فعليًا عن الأمر بالقصف وتمويله ومن غير المحتمل أبدًا أن يروا داخل المحكمة.

– لدي اهتمام مهني طويل بالقضية وكنت في لوكربي مساء سقوط الطائرة وحضرت المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه الشرطة تورط المقرحي وافحيمة.

– كنت في معسكر زايس بهولندا لأرى المقرحي وافحيمة يُنقلان جواً لمحاكمتهما في محكمة اسكتلندية في أرض محايدة.

– كنت في المؤتمر الصحفي عندما أعلن وزير العدل كيني ماكاسكيل قرارًا بالإفراج عن المقرحي لأسباب إنسانية.

– كتبت العديد من القصص الإخبارية على مدى سنوات منذ عام 1988 حول جوانب مختلفة من القضية.

– تناولت التحذيرات المختلفة ونظريات المؤامرة والمؤامرات السياسية المتضمنة في التفجير نفسه وفي أعقابه. #السبق (مقال صحفي)