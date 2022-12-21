صور|| وقفة احتجاجية لعدد من أبناء الجنوب، أمس الثلاثاء، أمام مجمع محاكم ونيابات #سبها، للمطالبة بالإفراج عن اللواء عبدالله السنوسي.

ــ المُحتجون هددوا في بيان لهم، بغلق خطوط النفط والغاز، ما لم يتم الإفراج عن كافة المُحتجزين بغير حق، ومنهم عبدالله السنوسي، وعبدالله منصور.

البيان: نطالب أيضًا بضرورة التحقيق في واقعة اختطاف بوعجيلة مسعود، على يد مجموعة مسلحة، لا تملك صفة الضبط القضائي.

ــ تم تسليم بوعجيلة مسعود لدولة أجنبية ليس بيينا وبينها اتفاقية تبادل متهمين.

ــ لن نقف مكتوفي الأيدي لإنصاف ابنائنا وسنتخذ إجراءات تصعيدية مالم يتم الإفراج عن المُحتجزين. #ليبيا_برس











2022-12-21 09:30:12

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