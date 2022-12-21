مجلس الأمن الدولي :

– يجب إنهاء أزمة القاعدة الدستورية، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.

– ندعم حوار ليبي، يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله.

– استمرار المأزق السياسي في ليبيا وعدم إحراز تقدم، يُهدد تحقيق الاستقرار والوحدة في البلاد.

– ندعم جهود عبدالله باثيلي لتوليد زخم جديد في العملية السياسية المتعثرة في ليبيا، وتحسين الاستقرار في البلاد.

– على جميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، المشاركة في حوار مع باثيلي، ومع بعضهم البعض بشكل بناء وكامل، وبروح من التوافق.

– يجب على جميع الجهات الفاعلة وضع اللمسات الأخيرة على التسوية السياسية، بما في ذلك الأساس الدستوري، من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، في أقرب وقت.

– جميع أصحاب المصلحة الليبيين قدموا في السابق ضمانات قوية لدعم واحترام استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، وكذلك نتائج الانتخابات، وحثوهم على الالتزام بهذه الضمانات، بما يتماشى مع مسؤولياتهم السياسية تجاه الشعب الليبي.

– ندعم أيضاً؛ الحوار الليبي الشامل الذي يهدف إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله.

– لابد من إيجاد آلية لتحديد أولويات الإنفاق، وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة ومنصفة وخاضعة للمساءلة لصالح الشعب الليبي وبإشراف ليبي فعال.

– لابد من إصلاح قطاع الأمن وإحراز تقدم نحو تسريح الجماعات المسلحة ونزع سلاحها وإعادة إدماجها، على النحو الذي اتفقت عليه لجنة «5+5».

#ليبيا_24

2022-12-21 11:12:02

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