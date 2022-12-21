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صور | الدبيبة و المنفي و اللافي رفقة عدد من وزراء الدبيبة يشاركون في احتفالية تخ

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الدبيبة و المنفي و اللافي رفقة عدد من وزراء الدبيبة يشاركون في احتفالية تخريج الدفعة 32 من ضباط الصف بجهاز المخابرات العامة. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)





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ليبيا مباشر

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