عاجل > مجلس الأمن: نعرب عن بالغ قلقنا إزاء استمرار الانسداد السياسي في #ليبيا.

⚡️ندعم جهود المبعوث الاممي باتيلي لتحسين الاستقرار في البلاد و نناشد جميع الاطراف للدخول معه في حوار.

⚡️نجدد دعمنا للشعب الليبي لتحديد من يحكمه عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب فرصة ممكنة.

⚡️نلتزم بدعم الحوار الليبي الليبي الذي يهدف إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد.

⚡️نؤكد على أهمية وضع آلية يقودها الليبيون لتحديد أوليات الإنفاق و ضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة منصفة و خاضعة للمساءلة.

⚡️ندعوا إلى التمسك ببنود اتفاق وقف اطلاق النار و تنفيذها بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية و المقاتلين الاجانب و المر تز قة دون مزيد من التأخير.

⚡️ضرورة نزع سلاح المجموعات المسلحة وإعادة دمجها على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة.

⚡️نشير بأنه سيتم معاقبة المهددين للسلم والاستقرار والامن في ليبيا او معرقلي العملية الانتخابية. #المرصد (بيان)