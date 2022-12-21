صور|| شهود عيان: رماية بالرصاص أمام مصرف الجمهورية في منطقة #زناتة وسط العاصمة #طرابلس، من قبل أحد عناصر التأمين والحماية بالشرطة القضائية.

ــ إطلاق النار أسفر عن إصابة شقيق ناجي سيد، أحد عناصر اللواء 444 قتال، وأنباء عن وفاته.

ــ انتشار أمني مكثف لعناصر الشرطة القضائية في منطقة زناتة في محاولة لتهدئة الوضع.

ــ القوة التي تؤمن المصرف محسوبة على جهاز الردع، وعناصر الشرطة القضائية تقوم بتطويق المنطقة بالكامل لمنع الاحتكاكات أو الاشتباكات.

ــ الحراسات الخاصة بالمصرف، تركت المُصاب مُلقى على الأرض، وسط الطريق، وفرت هاربة إلى طريق زناتة القديمة. #ليبيا_برس









2022-12-21 16:55:53

1671641753