الخارجية البريطانية تؤكد الشكوك المثارة حول وعود الدبيبة بتعويض ضحايا الجيش الإي

الخارجية البريطانية تؤكد الشكوك المثارة حول وعود الدبيبة بتعويض ضحايا الجيش الإيرلندي

الوزارة: الدولة الليبية مسؤولة عن تقديم تعويضات خاصة عن أفعال نظام القذافي.

ــ سنواصل الضغط على السلطات الليبية لمعالجة المسؤولية التاريخية للدولة الليبية عن دعم نظام القذافي للجيش الأيرلندي.

– نتعاطف بشدة مع ضحايا #المملكة_المتحدة لإرهاب الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي رعاه القذافي.

إبراهيم الدبيبة كان قد نسّق مع المحامي الأيرلندي، جايسون ماكيو، للتوسط لدى الحكومة البريطانية لدفع تعويضات من الأموال المجمدة في #بريطانيا، والتي تقدر بـ12 مليار استرليني. #ليبيا_برس

2022-12-21 18:14:34

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