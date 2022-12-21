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صور | وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ‫#سبها‬ أمام مجمع المحاكم بالمدينة للتنديد بتس

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ‫#سبها‬ أمام مجمع المحاكم بالمدينة للتنديد بتسليم الدبيبة للمواطن بوعجيلة مسعود و مطالبة النائب العام بالافراج عن عبدالله السنوسي و رفاقه. ‫#ليبيا‬ ‫#المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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