صور | وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ‫#سبها‬ أمام مجمع المحاكم بالمدينة للتنديد بتس

صور | وقفة احتجاجية لعدد من أهالي #سبها أمام مجمع المحاكم بالمدينة للتنديد بتسليم الدبيبة للمواطن بوعجيلة مسعود و مطالبة النائب العام بالافراج عن عبدالله السنوسي و رفاقه. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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