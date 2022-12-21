عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني: شعبية الدبيبة تضررت بسبب تصريحاته بين أنصار ا

عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني: شعبية الدبيبة تضررت بسبب تصريحاته بين أنصار النظام السابق واتهامه لهم بوصم ليبيا بالإرهاب.

– صمت سيف الإسلام القذافي وأنصار القذافي عن اتهامات الدبيبة للنظام السابق بوصم ليبيا بالإرهاب إقرار بحقه في أن يقول كلمته مدحًا أو ذمًا.

– لا أستبعد ظهور أصوات تندد بما ذكره الدبيبة خلال الأيام المقبلة.

– قطاع كبير من أنصار القذافي يتعاطون مع التصريحات من زاوية أن الراحل شخصيته معروفة للجميع داخل ليبيا وخارجها.

– قطاع كبير من أنصار القذافي يرون أن أي حديث جديد بشأنه أو بشأن نظام حكمه لن يقدم أو يؤخر شيئًا.

– أنصار النظام السابق يركزون على قضية تسليم بوعجيلة مسعود للأمريكان.

– العلاقة بين أنصار القذافي والدبيبة لم تشهد أي توتر منذ تولّي الأخير الحكومة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-21 19:50:42

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