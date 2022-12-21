أعربت شركة “داوو” الكورية، عن رغبتها في العودة إلى مدينة بنغازي وتفعيل مشروعات ا

أعربت شركة “داوو” الكورية، عن رغبتها في العودة إلى مدينة بنغازي وتفعيل مشروعات البنية التحتية المتوقفة منذ أكثر من عشرة أعوام، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

جاء ذلك خلال لقاء، الأربعاء، جمع رئيس المجلس التسييري للبلدية “الصقر بوجواري”، ونائب رئيس أول والمدير المقيم لشركة “داوو” الكورية، “إل يونغ تشوي”، والوفد المُرافق له.

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