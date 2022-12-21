#عاجل// الحساب الرسمي لوزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش، عبر تويتر:

– نستنكر بشدة تصريحات السيد رئيس الحكومة بخصوص تسليم المواطن أبو عجيلة المريمي ونعتبرها لاتمثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

‏- لا علاقة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحادثة اختطاف أبو عجيلة المريمي وتسليمه الى الولايات المتحدة الأمريكية ونعتبر هذا الفعل منافي للقيم الإنسانية.

فاجأنا قيام السفارة الأمريكية بإصدار بيان يتحدث بإسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي للدولة الليبية.

‏- ندعو النائب العام والجهات المعنية بالتعجيل في إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن المتورطين في عملية إختطاف المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي.

#ليبيا_24

2022-12-22 01:15:47

1671671747