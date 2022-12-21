عاجل > خارجية الدبيبة: الوزيرة لم تستنكر حادثة تسليم بوعجيلة المريمي. تم اختر

عاجل > خارجية الدبيبة: الوزيرة لم تستنكر حادثة تسليم بوعجيلة المريمي. ⚡️تم اختراق حساب المنقوش على تويتر و كل ما ينشر عليه لا يمثلها . ⚡️ سنتخذ كافة الاجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال. #ليبيا #المرصد (بيان)