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عاجل > خارجية الدبيبة: الوزيرة لم تستنكر حادثة تسليم بوعجيلة المريمي. تم اختر

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > خارجية الدبيبة: الوزيرة لم تستنكر حادثة تسليم بوعجيلة المريمي. ⚡️تم اختراق حساب المنقوش على تويتر و كل ما ينشر عليه لا يمثلها . ⚡️ سنتخذ كافة الاجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال. #ليبيا #المرصد (بيان)

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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