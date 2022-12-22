المحلل السياسي محمد قشوط: – السفارة الأمريكية أمس وفي بيان على صفحتها الرسمية ح

المحلل السياسي محمد قشوط:

– السفارة الأمريكية أمس وفي بيان على صفحتها الرسمية حول إختطاف الأسير ⁧‫أبوعجيلة مسعود‬⁩ من مليشيات عائلة ⁧‫#الدبيبة‬⁩ وتسليمه لواشنطن، حاولت تقديم نوع من الدعم لـ ” عبدالحميد الدبيبة ” نتيجة عمالته لهم لإمتصاص غضب الرأي العام الذي عبر عنه الجميع بدون إستثناء حتى أولئك الذين كانو في صفهم !

‏- السفارة غردت بذات المنطق و النظرة التي يرى بها ” عبدالحميد ” لشعب الليبي كوننا مرتزقة لايهمنا سوى المال فقالت أن القضية و إختطاف ” أبوعجيلة ” لن يتم التطرق فيه لتعويضات المالية وكأن مايهمنا هو المال فقط و أن النخوة إنعدمت عندنا حتى نقبل بتسليم مواطن ليبي ليفعلو فيه ماشاء !!

‏- بيان السفارة الخبيث تجاهل أن التسليم تم بعيدا عن الإجراءات القانونية المتبعة فلا النائب العام ولا القضاء كان لهم علم لانه الامر تم ضمن صفقة سياسية يتم بموجبها تسليم ابوعجيلة فتضمن ⁧‫أمريكا‬⁩ بالمقابل حماية لعائلة الدبيبة ودعم أكثر لنفوذ المليشيات .

‏⁧‫#ليبيا_24

2022-12-22 03:41:13

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