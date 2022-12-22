عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس: إذا تم تبرئة بوعجيلة مسعود فما هو موقف الد

عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس: إذا تم تبرئة بوعجيلة مسعود فما هو موقف الدبيبة الذي أصدر حكما مسبقًا.

– بوعجيلة لا زال في نظر القضاء الأمريكي متهمًا ومن الممكن أن يصدر حكم ببراءته فيما بعد.

– حكومة الدبيبة حكمت على مواطنها بوعجيلة مسعود بالإدانة قبل انتهاء محاكمته في #أمريكا

– الملف أصبح واضحا وليس بحاجة لتصريحات أمريكية، بعد اعتراف الحكومة بتسليمها المواطن بوعجيلة #مسعود.

– أصبح الأمر مخجلاً جدًا لأي مسؤول أن يصرح بما لا يعلم ويرتب على نفسه التزاما من المجهول. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-22 10:53:43

1671706423