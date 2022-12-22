عبد المنعم المريمي ابن شقيق بوعجيلة مسعود: نواجه صعوبات في الحصول على تأشيرة سفر للولايات المتحدة على عكس ادعاء الدبيبة.

– الزيارة ستكون مكلفة وتتجاوز إمكاناتنا المادية لكننا مصممون على السفر لرؤية عمي.

– عمي خُطف من منزله أمام أفراد عائلته دون أي أمر قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة.

– عملية الخطف ترافقت مع ترهيب علني وأدعو السلطات القضائية للتحقيق الفوري ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة.

– رواية الدبيبة وإدانته لعمي كاذبة وتنطوي على اتهامات ملفقة.

– طالبنا النيابة العامة بالتحقيق مع الدبيبة والمنقوش وعمر بوغدادة قائد القوة المشتركة في مصراتة لتورطهم في عملية التسليم.

– اتهمناهم أيضًا بسجن عمي لأكثر من شهر دون تهمة قبل تهريبه إلى الولايات المتحدة.

– نستغرب موقف الدبيبة خاصة وأن القضية أغلقت منذ عقود. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-22 12:06:35

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