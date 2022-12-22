المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند في ذكرى تفجير #لوكربي: بعد اعتقال بوعجيلة وت

المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند في ذكرى تفجير #لوكربي: بعد اعتقال بوعجيلة وتقديمه للمحاكمة لن يقف أي وقت أو مسافة في طريق جهودنا لتكريم الضحايا وتحقيق العدالة نيابة عنهم.

نعمل بلا كلل لأكثر من 3 عقود لتحديد الجناة والعثور عليهم وتقديمهم للعدالة بالتعاون بين السلطات الأمريكية والاسكتلندية.

– وجهنا الاتهام لبوعجيلة مسعود وهو حاليًا رهن الاحتجاز لدى #الولايات_المتحدة.

– بالأمس أتيحت لي ونائبة المدعي العام ليزا موناكو الفرصة للقاء دوروثي باين، المدعية العامة في اسكتلندا، وشكرها على شراكة تطبيق القانون الاسكتلندي في هذه الخطوة المهمة لضمان المساءلة. #ليبيا_برس (بيان لوزارة العدل الأمريكية)

2022-12-22 14:58:53

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