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صور | باشاآغا و نائبه علي القطراني رفقة وعدد من وزرائه يتفقدون سير العمل بمحطة ت

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | باشاآغا و نائبه علي القطراني رفقة وعدد من وزرائه يتفقدون سير العمل بمحطة تحلية المياه في #طبرق و محطة طبرق البخارية للكهرباء و أعمال الصيانة بكورنيش المدينة . #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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