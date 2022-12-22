صور | باشاآغا و نائبه علي القطراني رفقة وعدد من وزرائه يتفقدون سير العمل بمحطة ت

صور | باشاآغا و نائبه علي القطراني رفقة وعدد من وزرائه يتفقدون سير العمل بمحطة تحلية المياه في #طبرق و محطة طبرق البخارية للكهرباء و أعمال الصيانة بكورنيش المدينة . #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)