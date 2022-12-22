خالد مسعود وزير العدل بحكومة باشاغا الموازية: تسليم بوعجيلة مسعود قد يفتح الباب على مصراعيه على كل مواطني الدولة الليبية.

– خصوصية القانون الليبي تمنع تسليم أي شخص لدولة أجنبية حتى لو كان مجرما.

– واشنطن في حرج كبير بسبب ملف لوكربي وإعادة فتحه أمر يدعو إلى الريبة.

– واشنطن تريد تحقيق مكاسب أبعد من تلك الجنائية فيما يخص ملف لوكربي أبرزها مكاسب اقتصادية، ورغبتها في دعم حكومة الدبيبة.

– المفترض بحسب الاتفاقية أن يتم منع أي محاكمة لأي ليبي في قضية لوكربي وأن القضاء الليبي هو المختص في الفصل بالأمور القضائية.

– اعتقال مواطن ليبي آمن بين أهله ممارسة غير مشروعة قامت بها حكومة الدبيبة خارج المنظومة القضائية والأخلاقية والإنسانية.

– حكومة الدبيبة تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف والقوانين.

– ما قامت به حكومة الدبيبة الغرض الرئيسي منه هو البقاء في السلطة ولو حساب على المواطن وعيشه بشرف وكرامة.

– الدولة الليبية ضعيفة وهشة وفاقدة لجزء كبير من السيادة على الأرض، لكن الشرعية الحقيقية تكتسبها الحكومة من الشعب.

– أمريكا نتيجة للظروف الهشة التي تمر بها الدولة الليبية، ربما أقدمت على هذه الخطوة للاستيلاء على أموال مجمدة خاصة بالدولة.

– أمريكا تريد بقاء حكومة الدبيبة في السلطة رغم ما يشوبها من قصور وفساد واضحين.

– سنظل ندافع عن بوعجيلة المريمي ولن ندخر جهدا في ذلك أبدا من أجل إحقاق الحق لهذا الرجل.

– عدم التزام أمريكا ببنود الاتفاقية أمر لن نقبله أبدا، لكننا سنبذل كافة جهدنا للدفاع عن المواطن الليبي وحق الدفاع عن أي مواطن لا يمكن رفضه من أمريكا أو أي دولة أخرى.

– المريمي من المفترض أنه يتحصل على حصانة من الملاحقة القضائية، واعتقاله وتسليمه بهذه الطريقة غير قانونية بالمرة.

– ما اتخذ من إجراءات مخالف لصحيح القانون والأعراف الدولية والقوانين الليبية.

– لا نريد الحديث عن الأمور الفنية الخاصة بالقضية، لأنه بعد 34 عاما لا يمكن فتح قضية أبدا، خاصة وأنه تم توقيع اتفاقيات حولها وأغلقت نهائيا.

– ندعم القضية التي رفعتها عائلة بوعجيلة ضد حكومة الدبيبة بسبب تسليمها له وسنهتم اهتمام كبير بهذه القضية لأن هذا الأمر يعني السيادة الليبية وسيادة القضاء الليبي.

– نحن بصدد إعداد مذكرة كاملة متكاملة إلى الأمم المتحدة، بشأن حق العيش وعدم الاعتداء على المواطن الليبي وأن يتم محاكمته أي شخص داخل القضاء الليبي أو المحاكم الليبية. #ليبيا_برس

2022-12-22 16:18:16

1671725896