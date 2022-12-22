نائبة المدعي العام الأمريكي ليزا أو موناكو، في الذكرى 34 لتفجير #لوكربي: نحتفل ب

نائبة المدعي العام الأمريكي ليزا أو موناكو، في الذكرى 34 لتفجير #لوكربي: نحتفل باعتقال بوعجيلة مسعود بسبب وجود عملاء ومحققين ومدعين عامين متفانين على جانبي المحيط الأطلسي.

ــ اتخذنا خطوة مهمة باعتقاله ونتعهد لأصدقاء وعائلات المفقودين بأننا لن نرتاح حتى يتم عملنا.

ــ بوعجيلة الآن محتجز في #الولايات_المتحدة ويواجه الاتهامات.

ــ لن يقلل مقدار الوقت أو المسافة من التزامنا بتحقيق العدالة بغض النظر عن الوقت الذي يستغرقه ذلك. #ليبيا_برس (بيان لوزارة العدل الأمريكية)

2022-12-22 17:07:47

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