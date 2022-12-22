عضو مجلس النواب سليمان سويكر: – الحوار هو المطلوب الآن، لكن المشكلة ليست في إطل

عضو مجلس النواب سليمان سويكر:

– الحوار هو المطلوب الآن، لكن المشكلة ليست في إطلاق الحوارات، بل في آلية هذه الحوارات ومع من؟، و مثل هذه الحوارات تكررت أكثر من مرة، لكن في النهاية لا أحد يعترف بنتائجها التي تم التوافق عليها, سواء من المجتمع الدولي أو الإقليمي, ولا يساعدون في تطبيقها على أرض الواقع.

– التوافق يحتاج إلى إرادة وطنية حرة، وإلى قوة صادقة دولية، وهذا الحوار الآن ستطلقه الأمم المتحدة، والتي هي بحد ذاتها لديها جهات منقسمة، بل حتى مجلس الأمن منقسم إقليميا لدول مع، ودول ضد.

– المجتمع الدولي وصل لاتفاقات في كثير من المرات كاتفاق الصخيرات وجنيف, وشُكلت حكومة وأخدت الثقة من الغالبية العظمى للنواب، لكن من اليوم الثاني بدأت المشاكل.

هذه الحوارات سرمدية وفي كل مرة يأتون بشخصيات ليبية وأحيانا مجهولة ,أو غير معروفة البيئة، أو شيوخ قبائل لديهم ولاءات مختلفة.

– القوة الفاعلة هي ذاتها من تصيغ جانب الحوار في كل مرة، وكل شخص يأتي بمجموعة من عنده يحاول الحصول على النتائج التي يريدها هو، وإذا لم يحصل عليها، ينكر الحوار والإتفاق من البداية، وهذه هي المشكلة التي تواجهنا.

#ليبيا_24

2022-12-22 19:30:00

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