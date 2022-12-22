وقع رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك”، مع رئيس محكمة المحاسبات التونسية “نج

وقع رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك”، مع رئيس محكمة المحاسبات التونسية “نجيب القطاري”، مذكرة تفاهم للاستفادة من اختصاصات الجهازين، وتبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتشمل الاتفاقية تقديم الاستشارات، وإقامة الندوات، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات، حول الموضوعات المهنية المعاصرة في الرقابة المالية.

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