صحيفة “لا باتيلا” الفنزويلية: تحذير هلسنكي في 7 ديسمبر 1988 كشف المؤامرة على ليب

صحيفة “لا باتيلا” الفنزويلية: تحذير هلسنكي في 7 ديسمبر 1988 كشف المؤامرة على ليبيا في تفجير لوكربي.

– رجل بلكنة عربية اتصل بالسفارة الأمريكية في فنلندا وهدد بأن الرحلات ستكون هدفا في الأيام التالية لهجوم من قبل منظمة الإرهابي أبو نضال.

– أخذت وزارة الخارجية التهديد على محمل الجد وأبلغت سفاراتها ووصل التحذير أيضًا إلى شركات الطيران بما في ذلك Pan Am.

– كانت Pan Am تطلب من ركابها دفع 5 دولارات إضافية لزيادة الأمن على متن الطائرة.

– ألغى العديد من الأشخاص المهمين حجوزاتهم على رحلة بان آم 103 واشتروا تذاكر على خطوط جوية أخرى.

– كان تحذير هلسنكي يتحدث بشكل عام دون تحديد الشركات فلماذا قام هؤلاء الأشخاص بتغيير خطوط الطيران؟

– هل ذكر التحذير شيئًا آخر لم يتم إبلاغه لبقية الركاب الذين صعدوا إلى الطائرة؟

– لماذا عرضت شركة بان آم المقاعد الفارغة على تلك الرحلة بسعر أقل بكثير؟

– كان من بين الأشخاص الذين أجروا هذا التغيير أشخاصًا لديهم بلا شك إمكانية الوصول إلى المعلومات الداخلية.

– كان من بين من ألغوا رحلتهم؛ أوليفر ريفيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي والمسؤول عن التحقيقات الجنائية بما في ذلك تلك المتعلقة بالإرهاب.

– كان من بين من ألغوا رحلتهم؛ ستيفن غرين مدير مكتب استخبارات إدارة مكافحة المخدرات وجون مكارثي دبلوماسي في لبنان.

– تم إنقاذ الثلاثة من الانفجار، ما فتح الباب لكشف أسوأ نظريات المؤامرة.

– خلص التحقيق الرسمي في تحذير هلسنكي إلى أن الأمر لم يكن كذلك وأن التهديد كان خدعة وأنه لم يكن لدى أحد معلومات داخلية حول الخط الذي يمكن مهاجمته بالضبط.

– أشارت نظرية أخرى إلى أن 4 من عملاء المخابرات الأمريكية كانوا يسافرون على متن تلك الرحلة وأن هذا كان سيجعلها هدفًا إرهابيًا مثاليًا.

– الـ4 عملاء هم؛ الرائد تشاك ماكي مسؤول وكالة المخابرات في بيروت وماثيو غانون مدير مكتب وكالة المخابرات المركزية في بيروت، ورونالد لاريفير، ضابط أمن من تلك المدينة أيضًا، ودانييل أوكونور ضابط الأمن في السفارة الأمريكية في قبرص ومات الأربعة في الجو.

– قيل إن مجموعة من عملاء وكالة المخابرات المركزية وصلوا إلى لوكربي قبل بقية المحققين الرسميين في القضية وأخذوا حقيبة تحتوي على معلومات أساسية من مكان الحادث.

– كان من بين بقايا الطائرة المتساقطة التي عثروا عليها؛ نصف مليون دولار وقميص عليه رمز حزب الله حيث فتح ذلك دليلاً في مواجهة سوريا أمام دليل في سوريا لم يتم التحقيق فيه بسبب المصالح السياسية. #ليبيا_برس

2022-12-22 21:22:16

1671744136