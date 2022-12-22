تزامنًا مع اتجاه حفتر لإعلان انفصال المنطقة الشرقية عن غرب #ليبيا.. عضو مجلس الن

تزامنًا مع اتجاه حفتر لإعلان انفصال المنطقة الشرقية عن غرب #ليبيا.. عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي: القوات المسلحة تملك تغيير الواقع، بعدما حُرمت من تطهير #طرابلس من التشكيلات المسلحة.

ــ المليشيات تغولت بتمويل الصديق الكبير، وأصبحت تُملي شروطها على خالد المشري.

ــ نحن لا نستطيع فرض سيطرتنا على أي وزارة في طرابلس، ولا يُعقل الجلوس مع المليشيات أو التحاور والتفاوض معهم.

ــ فائز السراج مسؤول عن شرعنة هذه المليشيات، وتمكينها، وجعلها من الكوادر الأمنية للدولة.

ــ هؤلاء نقلوا الأسلحة الثقلية والمتوسطة ووضعوها وسط المدنيين، ويمنعون كل من يريد الدخول إلى العاصمة، أو المنطقة الخضراء التي أسسها الدبيبة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-22 23:37:59

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