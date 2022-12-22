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صور|| تصاعد الاحتجاجات وحرق إطارات السيارات في #طرابلس، بمنطقة الغرارات، في سوق

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

صور|| تصاعد الاحتجاجات وحرق إطارات السيارات في #طرابلس، بمنطقة الغرارات، في سوق الجمعة، تنديدًا بتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود لـ #الولايات_المتحدة، واحتجاجًا على الأوضاع السياسية والمعيشية الراهنة. #ليبيا_برس


2022-12-23 01:14:28

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عن مصدر الخبر

ليبيا برس

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