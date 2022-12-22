صور|| تصاعد الاحتجاجات وحرق إطارات السيارات في #طرابلس، بمنطقة الغرارات، في سوق الجمعة، تنديدًا بتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود لـ #الولايات_المتحدة، واحتجاجًا على الأوضاع السياسية والمعيشية الراهنة. #ليبيا_برس