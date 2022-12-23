رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا، أحمد حمزة: حديث حكومة الدبيبة بشأن علم النائب العام بتسليم بوعجيلة مسعود “تدليس وتضليل وكذب”.

ــ عملية تسليم بوعجيلة مسعود، شابها الغموض، وأشبه إلى أن تكون عملية تسليم سرية.

ــ تسليم بوعجيلة مسعود سرًا، يتنافى مع حماية حقوق المتهمين والمطلوبين للعدالة سواء داخل أو خارج ليبيا.

ــ ما قامت به حكومة الدبيبة يُمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة للمتهم.

ــ قانون الإجراءات الجنائية الليبي، يحظر تسليم مواطنين ليبيين إلا بموجب مذكرات تعاون قضائي فيما بين الدول أو بموجب إجراءات استثنائية تقرها النيابة العامة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-23 01:31:56

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