الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الفيتوري، يسرد سيناريوهات محاكمة المواطن الليبي بوع

الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الفيتوري، يسرد سيناريوهات محاكمة المواطن الليبي بوعجيلة مسعود في #الولايات_المتحدة، بعد تسليم الدبيبة له.

الفيتوري: إدانة بوعجيلة مسعود في تفجير #لوكربي أمر صعب، يتطلب إثبات أشياء كثيرة لا تقبل الشك.

ــ المُدعون العامون في #الولايات_المتحدة، مُطالبون بإثبات أشياء كثيرة لإدانة بوعجيلة ، في التهمة المزعومة بتفجير لوكربي.

ــ عليهم أن يثبتوا العلاقة بين مسعود والقنبلة في المقام الأول، وأنه من صنعها.

ــ الولايات المتحدة تزعم أنه اعترف بذلك، عام 2012 أثناء استجوابه في سجن الهضبة سيئ السمعة جنوب #طرابلس.

ــ يتساءل الكثيرون عما إذا كان مثل هذا الاعتراف مقبولاً في المحكمة بالنظر إلى الظروف التي تم فيها انتزاعها، خاصة أن منظمة هيومن رايتس ووتش، أكدت أنه لا يجوز قبول اعترافات السجناء في سجن الهضبة.

ــ على المدعين العامين في #أمريكا، إقناع هيئة المحلفين بأن القنبلة صنعها مسعود، وليس أي جهاز آخر، وهي التي دمرت الطائرة.

ــ قد يكون إثبات أن مسعود كان في #مالطا يوم 21 ديسمبر 1988 أمرًا سهلاً، لكن إثبات أنه أخذ الحقيبة المحملة بالمتفجرات، وسلمها إلى افحيمة أمر صعب.

ــ لا يوجد شهود للإدلاء بشهادتهم على رؤية افحيمة ومسعود في المطار، أو في أي مكان آخر في مالطا قبل 34 عامًا.

ــ أستاذ القانون الاسكتلندي روبرت بلاك، أخبرني أن جوهر القضية ضد مسعود سيكون إثبات أنه صنع القنبلة التي فجرت الطائرة. #ليبيا_برس

2022-12-23 02:25:26

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