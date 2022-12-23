المرشح البرلماني عبد الرحيم البركي: – العناد وعدم اعترافنا ببعضنا، وشخصنة المؤس

المرشح البرلماني عبد الرحيم البركي:

– العناد وعدم اعترافنا ببعضنا، وشخصنة المؤسسات الوطنية، وتكميم الأفواه ، وتخوين من تمسك بخيار الجيش ، والاعتراف بالارهاب في مكان دون آخر ، وإعادة تدوير المجموعات المسلحة بإجراءات خارجية وداخلية، وإدارة بيت مال الليبيين بعقلية الجهوية، وتوجيه الصرف لدعم أشخاص بأسمائهم ، وتوفر البيئة المناسبة للفساد المالي ، وانتشار الأمراض بدون رعاية صحية، وما يسمى بالانسداد السياسي واستمرار التدخل الخارجي في منع أي تقارب ليبي أو أي اتفاق ليبي ، وغيره كثير هو ما سيقود الجيش وفعاليات الشعب الليبي في أغلب المناطق إلى إنتاج الحل الأخير والصعب لأجل الوصول للحل الأمثل.

#ليبيا_24

2022-12-23 03:00:00

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