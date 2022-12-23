الهيئة العامة لمشائخ وأعيان #ليبيا، في ختام اجتماعها بمدينة #راس_لانوف: خطف وتسل

الهيئة العامة لمشائخ وأعيان #ليبيا، في ختام اجتماعها بمدينة #راس_لانوف: خطف وتسليم بوعجيلة مسعود، صفقة خسيسة للاستمرار في السلطة، ونهب ثروات الشعب الليبي، وزيادة تجويعه ومعاناته.

ــ يجب إسقاط حكومة الدبيبات، واتخاذ مواقف اجتماعية رادعة ضد كل من ساهم في هذه الجريمة وعزله اجتماعيًا.

ــ على النائب العام ملاحقة كل من له دور في عملية خطف وتسليم بوعجيلة مسعود.

ــ الانتخابات مطلب جماهيري مُلح وعاجل، ويجب تهيئة البيئة الملائمة لإجرائها، وإصدار القوانين غير الإقصائية المُسيرة لها.

ــ على مجلس النواب تجميد عمل المجلس الأعلى للطاقة، وتأميم أي شركة نفطية تمارس الابتزاز وتستغل الوضع الهش للبلاد.

ــ سنطرد أي شركة تشرع في التفاوض مع الحكومة معدومة الشرعية وفاقدة الأهلية.

ــ على الدول الاجنبية وقف التدخل السلبي في الشأن الداخلي الليبي، لأننا لن نقبل باستمرار استنزافها لصالح الإرهابيين والنهابيين، بينما شعبنا يعاني ضنك العيش. #ليبيا_برس

2022-12-23 00:50:43

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